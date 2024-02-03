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Метели и гололёд обещают синоптики на выходные 3-4 февраля в Челябинской области

Метели и гололёд обещают синоптики на выходные 3-4 февраля в Челябинской области

Но, с другой стороны, погода будет тёплой. Стоит ли выезжать за город? Изучаем прогноз.Остался последний месяц зимы, и многие челябинцы опомнились: мы ж ещё на лыжах не катались, по снежному лесу не гуляли… Смотрим, подходят ли для этого выходные 3-4 февраля.

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