Дава приехал в гости к Киркорову в день его рождения

30 апреля певец Филипп Киркоров отметил 57-летие. В честь праздника он организовал у себя дома приватное торжество, на которое пригласил множество гостей, среди которых был блогер Давид Манукян, более известный как Дава.
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