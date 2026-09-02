Эксперт по недвижимости Ракута: ликвидные квартиры на вторичке дорожают

Эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, что покупатели сейчас проявляют интерес прежде всего к ликвидному готовому жилью, в которое можно сразу заехать, а рост спроса уже отражается на стоимости таких объектов.