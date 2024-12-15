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Уволенный за взяточничество Сергей Сафронов: «Битва экстрасенсов» — это для нас подарок судьбы»

Уволенный за взяточничество Сергей Сафронов: «Битва экстрасенсов» — это для нас подарок судьбы»

Сергей Сафронов, которого уволили из «Битвы экстрасенсов», не в обиде на проект. Участие в шоу дало ему возможность заявить о себе, а скандальный уход спас жизнь.

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