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«РВ»: Настоящий ад для ВСУ в Авдеевке, ночные сражения не прекращаются

«РВ»: Настоящий ад для ВСУ в Авдеевке, ночные сражения не прекращаются

Артиллерийские и авиационные подразделения Вооружённых сил Российской Федерации не прекращают наводить ужас на боевиков киевского режима неподалёку от населённого пункта Авдеевка, что заставляет нацистов сталкиваться с высочайшим уровнем потерь.

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