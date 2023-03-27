Артиллерийские и авиационные подразделения Вооружённых сил Российской Федерации не прекращают наводить ужас на боевиков киевского режима неподалёку от населённого пункта Авдеевка, что заставляет нацистов сталкиваться с высочайшим уровнем потерь.