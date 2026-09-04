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Регионы России

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Колыбель жизни и кузница будущего

Колыбель жизни и кузница будущего

На тихой улице Академика Опарина в Москве бьется сердце российской репродуктивной медицины. Здесь, где архитектура советского модернизма соседствует с ультрасовременными перинатальными корпусами, ежедневно вершится великое таинство – рождение новой жизни.

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