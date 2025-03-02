Премьер-министр Великобритании Стармер посетил Вашингтон и заступился за Украину

Кир Стармер слетал в Вашингтон, чтобы попросить Трампа не бросать Украину.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер слетал в Вашингтон, чтобы уговорить президента США Дональда Трампа продолжать оказывать поддержку Украине Кир Стармер заявил, что правительство его страны готово увеличить расходы на британские вооруженные силы с 2,3 до 2,5 процента от ВВП.