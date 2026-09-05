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Путин Киевка өч тәүлек дәвамында һөҗүм итмәскә кушты

Путин Киевка өч тәүлек дәвамында һөҗүм итмәскә кушты

Россия Президенты Владимир Путин өч тәүлек дәвамында Киевка һөҗүм итмәскә күрсәтмә бирде. Бу хакта ТАСС агентлыгына Россия лидерының матбугат секретаре Дмитрий Песков хәбәр итте.

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