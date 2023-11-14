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Колосков о «Динамо»: «Команда становится все более сбалансированной – матч с «Оренбургом» это показал. Игра скоростная, компактная, с хорошим контролем мяча и разумными ходами»

Колосков о «Динамо»: «Команда становится все более сбалансированной – матч с «Оренбургом» это показал. Игра скоростная, компактная, с хорошим контролем мяча и разумными ходами»

«Команда становится все более сбалансированной, и матч с «Оренбургом» [2:0] это показал. Хотелось сидеть и смотреть эту игру — быструю, скоростную, компактную, коллективную, с хорошим контролем мяча и разумными ходами.

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