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Царьград

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Врач назвал три повседневные привычки, которые повышают риск рака

Врач назвал три повседневные привычки, которые повышают риск рака

Онколог раскрыл три опасные привычки: одна связана с 12 видами рака.Около четырёх из десяти случаев рака в мире связаны с причинами, на которые человек может повлиять.

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