«Адмирал» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Ладу» (5:3). Команда Тамбиева идет 7-й на Востоке

Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла «Ладу» (5:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. Таким образом, дальневосточники победили впервые после трех поражений – от «Лады» (1:5), «Северстали» (5:6 ОТ) и «Трактора» (0:2).
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