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Ученик открыл стрельбу в турецкой школе, ранены 11 человек. «Галатасарай» Батракова заявил: «Мы глубоко опечалены происшествием в Тургутлу и надеемся, что подобное не повторится»

« Галатасарай » отреагировал на стрельбу в турецкой школе. Как сообщает Milliyet, в городе Тургутлу на западе Турции в средней школе ученик устроил стрельбу.

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