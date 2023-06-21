Кириллов день 22 июня богат на приметы и традиции, согласно которым стоит отправляться в лес за земляникой Administrator22 июня, в России отмечается Кириллов день — день памяти святителя Кирилла Александрийского и преподобного Кирилла Белозерского.
Кириллов день 22 июня богат на приметы и традиции, согласно которым стоит отправляться в лес за земляникой Administrator22 июня, в России отмечается Кириллов день — день памяти святителя Кирилла Александрийского и преподобного Кирилла Белозерского.
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