На врагов надейся, а сам не плошай!

Тут меня в личке спросили, почему я никак не комментирую многочисленные заявления о переговорах между Россией и Украиной, проходивших весной 2022 года.
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