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Единая лига ВТБ. «Автодор» сыграет с «Астаной»

«Астана» примет саратовский «Автодор». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Астана – Автодор Дата проведения 21 марта, 18.

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