Страны ЕС просят Еврокомиссию урезать поддержку МОК и федераций за допуск россиян

После того как 7 июля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям смягчить ограничения в отношении российских спортсменов и временно восстановил Олимпийский комитет России, в Европейском союзе обострилась дискуссия о критериях предоставления общеевропейского финансирования спортивным структурам.