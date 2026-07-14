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Страны ЕС просят Еврокомиссию урезать поддержку МОК и федераций за допуск россиян

Страны ЕС просят Еврокомиссию урезать поддержку МОК и федераций за допуск россиян

После того как 7 июля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям смягчить ограничения в отношении российских спортсменов и временно восстановил Олимпийский комитет России, в Европейском союзе обострилась дискуссия о критериях предоставления общеевропейского финансирования спортивным структурам.

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