Макрон не готов "пролить кровь": спонсоры ВСУ заплатили России миллиарды

За громкими словами спонсоров ВСУ скрывается миф, пишет автор на страницах "Думы". Ни защитить небо Украины, ни навязать Путину свои условия европейцы не могут, зато продолжают торговать с демонизируемой ими Россией.
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