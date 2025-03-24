Генпрокуратура проверит соблюдение прав учащихся при сдаче экзаменов

Проверку соблюдения прав учащихся при сдаче экзаменов и зачислении в старшие классы школ, колледжи и вузы поручил провести генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, 24 марта сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
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