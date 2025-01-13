Бывших топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск

Бывшие топ-менеджеры компании «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев, обвиняемые в особо крупном мошенничестве, объявлены в международный розыск, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на документы уголовного дела.
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