Глава Красноселькупского района объяснил, почему людям придется летать на вертолетах

В Красноселькупском районе (ЯНАО) пока не планируют возвращать самолетные рейсы. В муниципалитете полностью перешли на вертолетное сообщение между транспортными хабами с учетом запросов северян на стыковочные рейсы.
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