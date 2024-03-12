«В них вся русская душа»: как приготовить самые вкусные блины на Масленицу?

Блины — это тонкие, круглые лепешки, которые являются одним из самых популярных блюд русской кухни. Многие историки даже говорят, что именно в них можно увидеть всю русскую душу, такую же многообразную, как вариации приготовления, и такую же солнечную и открытую, как само блюдо.