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Храм в Тверской области возвращается к жизни: стартовал важный этап восстановления

Храм в Тверской области возвращается к жизни: стартовал важный этап восстановления

В Тверской епархии продолжается системная работа по сохранению сельских святынь — её важным продолжением стала инициатива по восстановлению храма в честь Троицы Живоначальной в деревне Стружня Торжокского благочиния — сообщает Торжок Любимый Город.

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