Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя так называемую "формулу мира Зеленского", предложил Западу российскую формулу мира, которая, среди прочего, предполагает признание Украиной поражения в конфликте и признание миром нацистского характера власти на Украине.
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