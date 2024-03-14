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Медведев представил российскую формулу мира в ответ Зеленскому

Медведев представил российскую формулу мира в ответ Зеленскому

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя так называемую "формулу мира Зеленского", предложил Западу российскую формулу мира, которая, среди прочего, предполагает признание Украиной поражения в конфликте и признание миром нацистского характера власти на Украине.

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