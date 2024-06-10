Проблемы с банковскими переводами из РФ в Турцию пока не решены

Сроки решения этой ситуации неизвестны Представитель государственного банка Ziraat в Анкаре сообщил «РИА Новости», что пока не произошло кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию.
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