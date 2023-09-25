Су-34 стал стратегическим ракетоносцем?

Буквально недавно мы говорили о том, что на Су-34 теперь можно применять ракеты 9-С-7760 от гиперзвукового ракетного авиационного комплекса «Кинжал».
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