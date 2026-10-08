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Ростех

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МОСКОВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК возвращает историческое название

МОСКОВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК возвращает историческое название

Фото: «РТ-Финанс» АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) сообщает о завершении процедуры смены наименования банка.

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