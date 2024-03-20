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Два эпизода «Людей Икс '97» от авторов «Легенды о Корре» уже на Disney+, mon amies Врем...

Два эпизода «Людей Икс '97» от авторов «Легенды о Корре» уже на Disney+, mon amies Врем...

Два эпизода «Людей Икс '97» от авторов «Легенды о Корре» уже на Disney+, mon amiesВремя пришло: анимационный сериал «Люди Икс ’97» добрался до стримингового сервиса Disney+ с двумя эпизодами: «Ко мне, мои Люди Икс» и «Освобождение мутантов начинается».

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