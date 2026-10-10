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«Барыс» — «Авангард»: видеообзор и лучшие моменты матча КХЛ

«Барыс» — «Авангард»: видеообзор и лучшие моменты матча КХЛ

Сегодня, 10 октября, в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27 «Барыс» сыграл с «Авангардом».

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