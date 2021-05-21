У сборной России — большие проблемы. Перед стартом ЧМ у команды одна креативная тройка, но и в ней нет звезд НХЛ

Если рядовой болельщик взглянет на заявку сборной России перед чемпионатом мира в Риге, у него почти наверняка возникнет несколько животрепещущих вопросов: • Где Овечкин? • Кто все эти люди? • Мы что, будем играть в три звена? • А выйдет ли эта сборная из группы? Отвечаем:• Овечкин пока рубится за «Вашингтон» против «Бостона»• Лучшие из свободных русских игроков по мнению Брагина и Ротенберга • Нет, уже сегодня, в день игры с Чехией, наши дозаявят группу игроков• Вопрос, на который нет ответа(fhr.