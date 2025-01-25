В США приостановили въезд мигрантов из Украины по спецпрограммам

Чиновники министерства внутренней безопасности США приостановило работу определенных программ, которые позволяют мигрантам временно жить в стране, включая Uniting for Ukraine, благодаря которой украинцы при наличии приглашающей стороны (спонсора) могли попасть на территорию Соединенных Штатов.
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