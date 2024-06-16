Бывший сотрудник администрации Ленинградской области обвиняется в мошенничестве с недвижимостью и отмывании денег

В Санкт-Петербурге бывшему сотруднику администрации одного из муниципальных образований Ленинградской области предъявлено обвинение в мошенничестве с недвижимостью и легализации доходов от ее незаконной продажи.
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