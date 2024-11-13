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НХЛ. «Рейнджерс» пропустили 6 шайб от «Виннипега», «Торонто» проиграл «Оттаве», «Эдмонтон» против «Айлендерс»

«Торонто» уступил «Оттаве» (0:3), «Флорида» играет с «Нью-Джерси», «Эдмонтон» противостоит «Айлендерс».

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