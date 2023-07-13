Речан: Власти изучают возможность выделения средств на новый конкурс проектов местного развития

Власти изучают возможность выделения дополнительных ресурсов для запуска нового конкурса проектов в рамках программы "Европейское село", заявил премьер-министр Дорин Речан на встрече с местными избранниками и представителями властей района Резина.
Власти изучают возможность выделения дополнительных ресурсов для запуска нового конкурса проектов в рамках программы "Европейское село", заявил премьер-министр Дорин Речан на встрече с местными избранниками и представителями властей района Резина.
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