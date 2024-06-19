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Белый дом: США разрешили бить американским оружием по ВС РФ близ Сумской области

Белый дом: США разрешили бить американским оружием по ВС РФ близ Сумской области

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон считает допустимыми удары американским оружием по российским силам, находящимся на территории РФ на границе с Сумской областью.

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