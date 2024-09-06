❗️🇺🇦ВСУшник демонстрирует свое укрытие, которое подверглась массированному артиллерийскому удару🔥 #ВСУ #ЗСУ #Прилет #СВО.
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❗️🇺🇦ВСУшник демонстрирует свое укрытие, которое подверглась массированному артиллерийскому удару🔥 #ВСУ #ЗСУ #Прилет #СВО.
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