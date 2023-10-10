Сохраняем молодость: как формируются морщины и как остановить этот процесс

Морщины ― это естественное проявление процесса старения кожи, которое волнует многих. Однако мало кто знает, как на самом деле формируются эти нежелательные признаки возраста и есть ли способы их предотвращения.
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