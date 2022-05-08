Наш потерянный мир

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«Испытал все ужасы лагерей»: ветераны Великой Отечественной поделились фронтовыми воспоминаниями

«Испытал все ужасы лагерей»: ветераны Великой Отечественной поделились фронтовыми воспоминаниями

Накануне Дня Победы, 7 мая, группа российских ветеранов Великой Отечественной войны приняла участие в видеоконференции Москва–Дагестан –Лондон–США – Осло– Тель-Авив – Баку –Рига.

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