«Испытал все ужасы лагерей»: ветераны Великой Отечественной поделились фронтовыми воспоминаниями

Накануне Дня Победы, 7 мая, группа российских ветеранов Великой Отечественной войны приняла участие в видеоконференции Москва–Дагестан –Лондон–США – Осло– Тель-Авив – Баку –Рига.
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