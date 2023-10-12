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ЦБ поддержал указ об обязательной продаже валютной выручки частью экспортеров

ЦБ поддержал указ об обязательной продаже валютной выручки частью экспортеров

Центробанк РФ поддержал указ об обязательной продаже валютной выручки частью экспортеров. Так, регулятор отметил, что указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки частью экспортеров может повысить оперативность реализации компаниями валюты, а также улучшить ситуацию с ликвидностью и поспособствовать снижению краткосрочной волатильности на рынке.

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