ЦБ поддержал указ об обязательной продаже валютной выручки частью экспортеров

Центробанк РФ поддержал указ об обязательной продаже валютной выручки частью экспортеров. Так, регулятор отметил, что указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки частью экспортеров может повысить оперативность реализации компаниями валюты, а также улучшить ситуацию с ликвидностью и поспособствовать снижению краткосрочной волатильности на рынке.