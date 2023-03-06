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МИД КНДР обвиняет США в эскалации напряженности в регионе

МИД КНДР обвиняет США в эскалации напряженности в регионе

Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило Соединенные Штаты в намеренном нагнетании напряженности путем участия в совместных военных учениях с Южной Кореей.

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