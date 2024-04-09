Группа Kiss продала права на свою музыку и образы

Американская рок-группа Kiss продала права на свой музыкальный каталог и образы, включая их макияж. Как следует из данных агентства Bloomberg, правообладателем стала шведская компания Pophouse Entertainment.
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