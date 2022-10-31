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Момент обрушения моста в Индии: видео

Момент обрушения моста в Индии: видео

В Сети появилось видео момента обрушения моста, жертвами которого стали более 140 человек в Индии. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Момент обрушения моста в Индии На кадрах видно, как люди раскачивали подвесной мост, далее крепления оторвались и произошло обрушение.

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