Момент обрушения моста в Индии: видео

В Сети появилось видео момента обрушения моста, жертвами которого стали более 140 человек в Индии. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Момент обрушения моста в Индии На кадрах видно, как люди раскачивали подвесной мост, далее крепления оторвались и произошло обрушение.