Жительница Тюменского района задержана в связи с покушением на убийство сожителя

В отношении 42 -летней жительницы села Каскара Тюменского района Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области был осуществлён процесс по возбуждению уголовного дела.
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