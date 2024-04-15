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Жительница Тюменского района задержана в связи с покушением на убийство сожителя

Жительница Тюменского района задержана в связи с покушением на убийство сожителя

В отношении 42 -летней жительницы села Каскара Тюменского района Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области был осуществлён процесс по  возбуждению уголовного дела.

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