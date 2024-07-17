Бывший премьер Чехии Бабиш: чешское правительство «мечтает о конфликте с Россией»

Нынешнее чешское правительство решительно поддерживает Украину с момента начала спецоперации России в феврале 2022 года и принимает 380 000 украинских беженцев, что является одним из самых высоких показателей на душу населения.
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