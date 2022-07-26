Певец Филипп Киркоров прервал молчание, впервые высказав свою позицию по спецоперации на Украине

Певец Филипп Киркоров долгое время не озвучивал свою позицию о российской спецоперации на Украине. Недавно артист провел концерт в Крыму, а также пригласил на свое выступление военных, которые проходят лечение в госпиталях, сообщает издание «Абзац».
Певец Филипп Киркоров долгое время не озвучивал свою позицию о российской спецоперации на Украине. Недавно артист провел концерт в Крыму, а также пригласил на свое выступление военных, которые проходят лечение в госпиталях, сообщает издание «Абзац».
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