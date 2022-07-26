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Певец Филипп Киркоров прервал молчание, впервые высказав свою позицию по спецоперации на Украине

Певец Филипп Киркоров прервал молчание, впервые высказав свою позицию по спецоперации на Украине

Певец Филипп Киркоров долгое время не озвучивал свою позицию о российской спецоперации на Украине. Недавно артист провел концерт в Крыму, а также пригласил на свое выступление военных, которые проходят лечение в госпиталях, сообщает издание «Абзац».

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