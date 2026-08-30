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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис о камбэке Ферстаппена в 2025-м: «Похоже на мою ситуацию сейчас – надо продолжать верить»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил, чему его учит камбэк гонщика « Ред Булл » Макса Ферстаппена , который вернулся в борьбу за титул в 2025 году и проиграл британцу всего два очка.

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