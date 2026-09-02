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«Брайтон» подписал хавбека Нигерии Азиза из «Миллуолла». Контракт – на 4 года

« Брайтон » подписал Феми Азиза из « Миллуолла » в последний день трансферного окна. 25-летний полузащитник сборной Нигерии подписал контракт с клубом сроком на 4 года.

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