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Царьград

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Выборы в США всё изменят: Вашингтон готовится отказаться от Украины

Выборы в США всё изменят: Вашингтон готовится отказаться от Украины

Политолог Жарихин сообщил, что совсем скоро Соединённые Штаты изменят свой подход в поддержке Киева.После выборов президента США страна изменит свой подход к поддержке Украины.

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