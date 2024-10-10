Глава МИД России Лавров прибыл в Лаос для участия в Восточноазиатском саммите

У министра запланированы двусторонние встречи с коллегами из Азии Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС), сообщает корреспондент РИА Новости.
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