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Свердловские власти пока не нашли инвестора для ФК «Урал»

Свердловские власти пока не нашли инвестора для ФК «Урал»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что вопрос о продаже акций футбольного клуба «Урал» в настоящее время не рассматривается.

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