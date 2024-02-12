Школьники и студенты из всех регионов могут стать участниками акции «Письмо защитнику Отечества»

Российские школьники и студенты колледжей и педагогических вузов активно участвуют во Всероссийской военно-патриотической акции «Письмо защитнику Отечества», которая проводится при поддержке Минпросвещения России.
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